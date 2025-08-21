Do ponto de vista criminal, as mensagens recolhidas pela Polícia Federal no celular de Bolsonaro fundamentaram o indiciamento do dono do aparelho e do filho Eduardo no inquérito que apura a tentativa de coagir o Supremo no curso do processo sobre a trama do golpe. Sob um prisma político, o material transformou o crepúsculo de Bolsonaro num espetáculo de falta de compostura. De contornos piromaníacos, o show é triplamente devastador. Adicionou ao inferno penal de Bolsonaro a perspectiva de uma segunda condenação antes mesmo do início do julgamento que conduzirá à primeira sentença, no mês de setembro. Carbonizou a tríade Deus, família e liberdade. De quebra, estimulou a banda conservadora da política a construir uma candidatura presidencial à margem do clã Bolsonaro.