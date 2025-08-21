Quem ouve Silas Malafaia falando de Deus nos púlpitos com tanta convicção pode imaginar que Deus não existe quando observa o linguajar pouco cristão usado pelo pastor no escurinho do Zap. Se fosse viva, a humorista Dercy Gonçalves talvez caísse de joelhos para orar ao Senhor pela higienização da língua de Malafaia.

Os penúltimos arquivos recolhidos pela Polícia Federal no celular de Bolsonaro expõem um Malafaia de léxico vadio. Nele, a genitália masculina vira vírgula. Aparece em vários contextos.