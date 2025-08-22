Tarcísio de Freitas mantém dois caldeirões no fogo. Num, cozinha o plano da reeleição sob o impacto do tarifaço de Trump nas exportações e nos empregos de São Paulo. Noutro caldeirão, o sonho do governador de disputar o Planalto derrete junto com a imagem da família Bolsonaro.

A Quaest indica que Tarcísio é um portento em São Paulo. Bem avaliado por 60% do eleitorado paulista, abre vantagem de 22 pontos sobre Geraldo Alckmin. Na arena nacional, Tarcísio recuou de um empate técnico com Lula, no mês passado, para uma desvantagem de oito pontos.