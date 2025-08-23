A Suprema Corte brasileira está sob triplo ataque. É torpedeada por Trump, pelo bolsonarismo e pela banda bandalha do Congresso. Como se fosse pouco, dois magistrados escancararam um quarto foco do conflito. Nele, o Supremo guerreia contra o Supremo, numa briga intestina que conduz à fragmentação autodestrutiva.

André Mendonça e Alexandre de Moraes acharam que seria boa ideia ornamentar com suas presenças um evento do Lide, grupo empresarial de João Doria. Sem mencionar o nome um do outro, protagonizaram um arranca-rabo de boteco. Discursando pela manhã, Mendonça passou um sabão. Falando no final da tarde, Moraes enxaguou-se. E centrifugou o colega.