Chega um momento na vida em que uma coisa se transforma no seu excesso. Ou no seu oposto. Identificar o instante exato em que uma coisa vira outra coisa nem sempre é fácil. A conjuntura colocou Tarcísio de Freitas cara a cara com um desses momentos cruciais. Bolsonaro e seus filhos tratam a lealdade de Tarcísio como um direito adquirido. Afinal, o chefe do clã convenceu-o a disputar o governo de São Paulo quando todos tratavam como anedota a hipótese de um carioca chegar ao Palácio dos Bandeirantes. A fidelidade da criatura ao criador seria, portanto, compulsória.