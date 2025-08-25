A oposição bolsonarista e um pedaço do centrão sofrem um surto terrorista. Ameaçam enfiar uma bomba fiscal dentro do projeto do governo que isenta do pagamento do Imposto de Renda, a partir de 2026, os brasileiros que ganham até R$ 5 mil.

A manobra seria executada em dois movimentos. Num, aprova-se o mimo tributário que beneficia dez milhões de eleitores remediados. Noutro, rejeitam-se as medidas para compensar a perda de arrecadação. Entre elas a taxação de até 10% sobre os ganhos de 141 mil brasileiros afortunados que recebem mais de R$ 50 mil por mês.