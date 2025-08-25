Em condições normais, vale para a Justiça a inflexibilidade da expressão latina: "Dura lex, sed lex" —a lei é dura, mas é a lei. A anormalidade da conjuntura atual leva um pedaço do Supremo torcer para que o procurador-geral Paulo Gonet aplique à análise da penúltima transgressão de Bolsonaro uma versão maleável do latim: dura lex, sed látex —a lei é dura, mas estica.

Começou nesta segunda-feira a contagem das 48 horas para que Gonet se manifeste sobre o descumprimento de medidas cautelares por Bolsonaro.