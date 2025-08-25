Estalando de pureza democrática, Bolsonaro acha que é uma coisa. Mas o derretimento progressivo de sua reputação mostra que já virou outra coisa. Às vésperas do julgamento que deve condená-lo, pesquisa Quaest mostra que a maioria dos brasileiros diz acreditar que Bolsonaro participou do complô golpista.

Em dezembro do ano passado, o índice dos que enxergavam as digitais de Bolsonaro no golpe era de 47%. Em março de 2025, subiu para 49%. Agora, decorridos oito meses, bateu em 52%. Para 55%, a prisão domiciliar do "mito" é justa.