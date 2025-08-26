Escorando-se em parecer do procurador-geral da República Paulo Gonet, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes ordenou à Polícia Federal que vigie Bolsonaro em tempo integral. O monitoramento destina-se a evitar a fuga do réu às vésperas do julgamento que deve resultar na sua condenação no processo sobre a trama do golpe. A decisão foi tomada menos de 24 horas antes do vencimento do prazo para que Gonet informe a Moraes, nesta quarta-feira, se considera que o risco de fuga e a violação das cautelares que proíbem o uso de redes sociais e a comunicação com outros investigados justificaria a antecipação da tranca de Bolsonaro.