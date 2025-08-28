O Brasil teve pelo menos dez planos de segurança pública nas últimas duas décadas. Os resultados foram pífios para o Estado, mas exuberantes para o crime. A megaoperação deflagrada nesta quinta-feira contra o PCC mostra o quanto a esculhambação estatal contribuiu para a organização da criminalidade.

Investigação de dois anos —a mais ampla já realizada no país contra o crime organizado— levou às ruas 1.400 agentes. Mostra que, no combate à criminalidade graúda, uma ação bem planejada vale mais do que a empulhação de uma dezena de planos governamentais pirotécnicos.