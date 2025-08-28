Em poucas horas, Tarcísio de Freitas e o primeiro escalão da gestão Lula conseguiram apequenar um grande feito obtido após dois anos de trabalho árduo: o cerco histórico às finanças do PCC. O governador de São Paulo, dois ministros -Ricardo Lewandowski e Fernando Haddad— e o chefe da Polícia Federal, Andrei Passos, meteram-se numa disputa tosca. Reivindicam a paternidade de uma ação que deve seu êxito à colaboração inédita de agentes do Estado que deixaram as divisões políticas de lado para quebrar as penas de uma megaestrutura criminosa. Desbaratou-se um esquema que dá ao PCC, multinacional brasileira do crime, uma aparência de sociedade anônima. Tem um pé na venda de combustível adulterado e outro na Faria Lima e suas fintechs. Movimentou R$ 52 bilhões desde 2020.