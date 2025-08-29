Em ofício entregue ao Supremo, o procurador-geral Paulo Gonet posicionou-se contra a pretensão da Polícia Federal de colocar agentes dentro da casa de Bolsonaro. Abateu duas bizarrices com uma cajadada. Primeiro, sepultou a prepotência policial. Segundo, matou o risco de a PF fornecer pano para o figurino de vítima de Bolsonaro.

Na Presidência e fora dela, os maiores excessos a que Bolsonaro foi submetido sempre foram os de moderação. A condescendência foi diminuindo na proporção direta da aproximação do dia do julgamento, marcado para terça-feira.