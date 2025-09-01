Movido a intuição, Lula colocou Tarcísio de Freitas para brigar com o bolsonarismo. Fez isso ao dizer, na reunião ministerial da semana passada, estar convencido de que o governador paulista se equipa para disputar o Planalto. Eduardo Bolsonaro mordeu a isca.

Num instante em que Bolsonaro escala o patíbulo do Supremo, Tarcísio capricha na submissão ao criador. Repetiu na sexta-feira que, se virasse presidente, seu primeiro ato seria o indulto de Bolsonaro. Ecoou o "mito" nas críticas ao Supremo: "Infelizmente, hoje, eu não posso falar que confio na Justiça, por tudo que a gente tem visto."