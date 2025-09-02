Se o discurso de Alexandre de Moraes na abertura do julgamento da cúpula do complô do golpe serviu para alguma coisa foi para sinalizar que a morte judicial de Bolsonaro e seus comparsas mais graúdos é anterior a si mesma. Começa antes da condenação. A fala do relator caiu sobre a biografia dos réus como uma lápide. Moraes soou certeiro, antijurídico e desnecessário. Acertou no olho da mosca ao torpedear a anistia. "A impunidade, a covardia e a omissão não são opções para a pacificação", disse. Não acha aceitável um "apaziguamento que signifique impunidade." Acertou novamente o alvo ao repetir que "tentativas de obstrução" por meio de sanções de Trump "não afetarão a imparcialidade e a independência do Supremo".