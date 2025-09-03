O Supremo mal começou a ajeitar a forca de Bolsonaro e o Congresso já corre para cortar a corda. Tramada nos bastidores, a anistia é um golpe dentro do outro. Se livrarem o pescoço dos golpistas, deputados e senadores farão da democracia um regime com a cabeça permanentemente a prêmio. Com a cumplicidade de Tarcísio de Freitas e sob aplausos de Donald Trump. Por enquanto, a proposta de anistia é como um fenômeno paranormal. Sabe-se que existe porque o deputado Sóstenes Cavalcante diz ter passado uma cópia para Tarcísio, que perambulou por Brasília nesta terça-feira. Mas ver mesmo, fora do círculo bolsonarista, ninguém viu.