Se passar no Congresso, a anistia de Bolsonaro vai parar na mesa de Lula. Com uma caneta esferográfica e alguma visão política, Lula vetaria o perdão. Deputados e senadores poderiam derrubar o veto presidencial. Nessa hipótese, a aberração, por inconstitucional, seria torpedeada no Supremo Tribunal Federal.

Em qualquer hipótese, a ressurreição extemporânea do projeto que passa uma borracha no complô do golpe favorece a estratégia política do Planalto. Depois de ser presenteado por Trump com o mote da defesa da soberania, Lula ganha do centrão o material para restaurar o arco democrático que lhe deu a vitória em 2022.