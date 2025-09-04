Tarcísio de Freitas vinha administrando seu vínculo com Bolsonaro como se desejasse obter os votos do criador sem atrair o contágio das toxinas que produzem altas taxas de rejeição eleitoral. Ao molhar o paletó pela anistia no momento em que o Supremo julga os crimes de Bolsonaro, a criatura contraiu um sólido matrimônio com o alto risco.

Tarcísio despachou em Brasília na terça e na quarta-feira. Trocou sua suposta moderação pelo hipotético apoio de Bolsonaro ao seu plano presidencial. Tricotou com o centrão um perdão meia-sola. Se aprovado, Bolsonaro ficaria livre da cadeia, mas preso dentro da inelegibilidade.