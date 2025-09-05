Se a anistia fosse um filme, se chamaria "O Exterminador do Futuro". Na fita original, Schwarzenegger é enviado ao passado para matar a mãe de um líder revolucionário que incomoda o governo no presente. Se o inimigo não nascer no passado, o problema deixa de existir no futuro. A proposta de anistia do PL, partido de Bolsonaro, segue a mesma lógica. A ideia é matar pela raiz as sentenças já proferidas e as condenações que estão por vir no Supremo. O projeto atrasa o relógio até 2019. Envia para o arquivo morto os inquéritos sobre fake news e milícias digitais. Exterminando-se no passado as investigações usadas por Xandão como incubadoras, sumiriam todos os problemas criminais de Bolsonaro e seus asseclas.