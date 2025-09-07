Faltam aos brasileiros empregos de qualidade, dinheiro, políticos probos e segurança. Neste domingo, 7 de Setembro, lulistas e bolsonaristas exibem sua musculatura nas principais cidades do país. Encerrado o duelo, as ruas voltarão para casa. E a informalidade do mercado de trabalho será a mesma. Ainda sobrará mês no fim do salário. As emendas parlamentares continuarão saindo pelo ladrão. Os índices de criminalidade não despencarão. Bolsonaro já não pode se apropriar do Dia da Independência para realçar sua dependência à histeria. Aguarda pela condenação trancado em casa, sob vigilância da polícia. Não pode beijar Michelle e puxar o coro de "imbrochável", como fez no 7 de Setembro de 2022. Ou xingar Alexandre de Moraes de "canalha", como fez em 2021.