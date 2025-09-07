A oposição tornou as coisas mais fáceis para o Planalto. Tão fáceis que permitem a Lula, candidato a um quarto mandato, passar o dia repetindo que a democracia é inegociável, que não aceita ordem de nação estrangeira, que seu governo está do lado do povo brasileiro e que o Pix continuará gratuito. A pretexto de celebrar o 7 de Setembro, Lula levou novamente os lábios ao trombone numa rede de rádio e TV. Ficou no ar por cinco minutos na noite deste sábado. Leu um discurso de 724 palavras. Redigido sob a supervisão de Sidônio Palmeira, o ministro do marketing, o texto misturou o português a um novo dialeto: o "soberanês".