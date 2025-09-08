Bolsonaro e seus seguidores repetem em 2025 a mesma tática usada por Lula e o petismo no ano pré-eleitroal de 2017. Nas manifestações pró-anistia realizadas no 7 de Setembro, o bolsonarismo sustentou a tese segundo a qual uma eleição presidencial sem Bolsonaro seria ilegítima. O movimento poderia ser processado pelo PT por plágio.

Estrela do ato realizado na Avenida Paulista, Tarcísio de Freitas declarou: "Deixa Bolsonaro ir para a urna, qual o problema?" O governador discursou para manifestantes que erguiam um cartaz fornecido pelos organizadores do ato com os seguintes dizeres: "Eleição sem Bolsonaro é ditadura."