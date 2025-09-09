Nos eletrocardiogramas de Bolsonaro, a agulha costumava escrever "imbrochável" no gráfico. A virilidade do "mito" foi decaindo na proporção direta de sua aproximação das grades. Prestes a receber a sentença, o chefe da organização criminosa do golpe pede clemência.

Além dos recursos regulamentares, a defesa se equipa para pedir ao Supremo que mantenha Bolsonaro em prisão domiciliar mesmo depois da condenação. Alegará razões "humanitárias." Mais um pouco e o capitão se alistará num movimento de defesa dos direitos humanos.