A insensatez de Trump tornou quase imperceptível a distância entre a arrogância e a temeridade. Nesta terça-feira, dia em que o Supremo ficou a um voto de condenar Bolsonaro por liderar a organização criminosa do golpe, a Casa Branca adicionou ao caldeirão de sanções contra o Brasil um ingrediente bélico.

Em resposta à pergunta de um repórter da mídia trumpista sobre a hipótese de novas retaliações diante da provável condenação de Bolsonaro, a porta-voz de Trump, Karoline Leavitt, soou paradoxal. Disse não dispor de informação sobre "nenhuma ação adicional". Mas adicionou à fervura o fator militar.