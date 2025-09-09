Os réus já esperavam pelo pior. Mas veio pior do que o esperado a apresentação de cerca de cinco horas de Alexandre de Moraes. O relator votou para condenar Bolsonaro por liderar o complô do golpe e todos os sete aliados que integraram a cúpula da trama para mantê-lo no poder após ser derrotado por Lula. A forma como o relator estruturou e expôs suas conclusões adicionou a um roteiro já conhecido lógica cronológica, didatismo visual e carga dramática. Moraes foi incisivo: "Não há nenhuma dúvida de que houve tentativa de golpe." Foi ao ponto: "Houve uma organização criminosa sob a liderança de Jair Bolsonaro".