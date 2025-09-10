No mesmo dia em que Flávio Dino disse no Supremo "anistiar crimes contra a democracia seria enviar a mensagem de que podem se repetir, seria um salvo-conduto", Hugo Motta reuniu o condomínio de líderes da Câmara para informar que só voltará a discutir o perdão dos golpistas na semana que vem, após as condenações.

Síndico do Senado, Davi Alcolumbre articula uma versão lopoaspirada do mesmo vexame. Em vez do perdão amplo e irrestrito, costura um ajuste na lei para reduzir as penas das sardinhas do 8 de janeiro. Evita mencionar que a lei beneficiaria também os tubarões do golpe.