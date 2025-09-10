O voto de Luiz Fux, avesso ao de Alexandre de Moraes, não retira a corda do pescoço de Bolsonaro e dos sete comparsas da elite do golpe. Serão condenados pela maioria. Mas Fux forneceu mais material do que todos os advogados de defesa jamais supunham obter para pleitear a anulação das sentenças no futuro. Além de já ter livrado os réus da imputação de organização criminosa e de dano qualificado, Fux acolheu questionamentos que Moraes sonegou às defesas. Votou para anular integralmente o processo sobre o golpe, pois deveria tramitar na primeira instância. Mantido no Supremo, deveria ser apreciado pelo plenário, não pela Primeira Turma.