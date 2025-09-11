Em decisão histórica, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal condenou Bolsonaro, por cinco 5 votos a 1, como chefe da "organização criminosa" que praticou crimes contra a Constituição, entre eles a tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito. Ao proferir o seu voto, Cármen Lúcia disse que o julgamento estrelado por Bolsonaro é "o encontro do Brasil com seu passado, com seu presente e com seu futuro". O passado brasileiro está envenenado por 14 tentativas de golpe, sete das quais bem sucedidas. O presente é marcado pelo esforço institucional para proporcionar ao país uma vacina democrática que iniba o atalho de mais uma anistia. Faltava uma condenação que descesse ao verbete da enciclopédia como ensinamento para evitar no futuro a repetição de atentados contra o regime democrático.