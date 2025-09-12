Ao final da sessão em que a Primeira Turma do Supremo condenou Bolsonaro e outros sete réus, entre eles oficiais graduados das Forçar Armadas, o presidente do tribunal, Luís Roberto Barroso, disse que o julgamento "encerra o ciclo do atraso", pois foi "um divisor de águas". Soou como se inaugurasse a festa da pacificação: "Que possamos pacificar o país." É difícil iniciar uma festa nova sem que alguém se disponha a limpar os detritos da farra anterior. É preciso desentortar o abajur, remover a sujeira que vaza pelas bordas do tapete, verificar se não há penetras escondidos atrás do sofá. E não parece haver no Congresso disposição para realizar a faxina. Ao contrário, trama-se ali a anistia de Bolsonaro e dos aliados.