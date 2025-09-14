O New York Times, jornal mais influente dos Estados Unidos publicou em seu site, neste domingo, um artigo de Lula com aparência de carta aberta a Trump. "Decidi escrever este artigo para estabelecer um diálogo aberto e franco com o presidente dos Estados Unidos, anotou Lula na primeira linha. É lorota.

Em verdade, o que está em curso é uma coreografia na qual Lula utiliza texto bem escrito por um assessor para responder às insinuações do governo dos Estados Unidos. O objetivo não é ser ouvido na Casa Branca, mas despejar nos ouvidos do eleitorado brasileiro a mensagem da campanha de 2026.