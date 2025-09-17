Desde que Trump iniciou sua cruzada contra o Brasil, Lula tomou gosto pela defesa da soberania. A mais recente pesquisa da Quaest sinaliza o possível esgotamento da estratégia. A popularidade de Lula ainda não saiu do vermelho. E o movimento de recuperação de sua imagem, iniciado após o tarifaço de Trump, em julho, foi interrompido. Em comparação com agosto, os índices atribuídos a Lula não saíram do lugar: os mesmos 51% de desaprovação, idênticos 46% de aprovação. A queda da inflação dos alimentos incorporou-se à paisagem. Nem a condenação de Bolsonaro, que seria o beneficiário da chantagem e Trump, impulsionou os índices do rival.