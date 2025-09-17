O avanço da PEC da blindagem de corruptos e a renitência do debate sobre a anistia de golpistas mostra que há no Congresso muitos parlamentares em litígio com a ética. Os aéticos chegaram pelo voto. Representam, portanto, parte da sociedade. A falta de ética sempre terá alguma representação. O diabo é que a amoralidade está super-representada. Quando esquecem de maneirar, levando a desfaçatez longe demais, os parlamentares expõem os efeitos práticos da falta de ética. A presença no Congresso de tantos parlamentares que consideram normal dotar a política de mecanismos de autoproteção é um reflexo da normalização social de um fenômeno que se convencionou chamar de "jeitinho".