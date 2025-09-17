O ministro do Supremo Flávio Dino foi rápido na caneta. Em reação ao avanço no Congresso da emenda constitucional que blinda os parlamentares, abrindo caminho para a impunidade, Dino pôs para andar três ações que questionam a legalidade da liberação de emendas orçamentárias. A intenção é apressar o julgamento.

Dino fixou prazo para que a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República encaminhem ao Supremo manifestações sobre as ações. Cada órgão terá 15 dias para se pronunciar —Primeiro a Advocacia-Geral, depois a Procuraria. Significa dizer que, em 30 dias, o Supremo estaria apto a julgar as ações.