Uma semana depois da condenação de Bolsonaro, cresce o acordão que a Câmara levou ao forno para favorecer os golpistas. Após conversar com o deputado Paulinho da Força, relator do conchavo, Michel Temer disse em voz alta o que antes era apenas sussurrado no escurinho dos bastidores. Tudo ficou transparente como água de bica.

Temer chamou o momento de "histórico". Declarou que a coisa será trançada "de comum acordo com o Supremo Tribunal Federal e com o Executivo". Chamou o emaranhado de "pacto republicano". Rebatizou anistia de "dosimetria". Temer parecia decidido a demonstrar com quantos lugares-comuns se faz a falta de originalidade na política.