O União Brasil, como se sabe, é um partido flex. Inflama-se com fluidos oposicionistas, sem abdicar da propulsão das verbas extraídas dos ministérios que ocupa. Seu presidente, Antônio Rueda, ameaça cotidianamente sacar a caneta contra ministros que se agarram aos cofres. Mas demora tanto a assinar os atos de expulsão que sua valentia ganha uma ponderabilidade cômica.

Na quinta-feira, Rueda reuniu a Executiva do União. Arrancou da direção partidária mais um ultimato. Filiados que não desembarcassem do governo Lula em 24 horas seriam desligados por infidelidade partidária. Chegou a sexta-feira. E nada. Veio o final de semana. Nem sinal.