Ainda não se sabe se a conversa que Trump solicitou a Lula irá restaurar a racionalidade que sempre marcou as relações comerciais entre Estados Unidos e Brasil durante mais de duas décadas. Mas, na seara política, o aceno do imperador laranja da Casa Branca ao inquilino do Planalto já produziu efeitos. Os miolos de Eduardo Bolsonaro entraram em parafuso. O filho de Bolsonaro correu às redes sociais. Enxergou "genialidade" na movimentação de Trump. Lembrou que, na véspera, a mulher de Alexandre de Moraes, Viviane Barci, foi enquadrada na Lei Magnitsky. Concluiu que Trump "fez exatamente o que sempre praticou: elevou a tensão, aplicou pressão e, em seguida, reposicionou-se com ainda mais força na mesa de negociações."