Em política, como na vida, surpresas podem ser bem-vindas, desde que o surpreendido esteja preparado para elas. Lula havia declarado que não hesitaria em cumprimentar Trump se cruzasse com ele nos corredores das Nações Unidas: "Sou um cidadão civilizado, estendo a mão para todo mundo." O esbarrão, finalmente, aconteceu. Saiu melhor do que a encomenda. "Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo", disse Trump, que discursou na sequência de Lula na Assembleia-Geral da ONU. "Eu o vi, ele me viu e nos abraçamos. Combinamos que vamos nos encontrar na próxima semana. [...] Ele gostou de mim, eu gostei dele. Faço negócios com pessoas de quem eu gosto. Tivemos ao menos 39 segundos de uma química excelente. É um bom sinal."