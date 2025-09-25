A anistia tornou-se para Bolsonaro um obstáculo intransponível no Congresso. Mas o filho Eduardo continua defendendo o perdão amplo, geral e irrestrito com a obstinação de quem bate com a cabeça numa parede, esperando transformá-la a qualquer momento numa porta.

Trancado em seus rancores, o pai do deputado se exaspera. Pede aos aliados que recebem autorização do Supremo para visitá-lo na prisão domiciliar que ajudem a calar a boca filho. Receia que a loquacidade tóxica de Eduardo Bolsonaro prejudique sua tática de redução de danos.