No Brasil, uma desgraça nunca vem só. Normalmente, chega acompanhada de uma ameaça à democracia. Com Bolsonaro, a ameaça vem aos pares. Depois do complô antidemocrático, o "mito" pede perdão para um golpista dodói. Por tanto tempo rezou pela anistia que, na falta de um milagre, desconfia de Deus e do centrão. Entrou no modo desespero. Com tantos erros novos à disposição, Bolsonaro repete a caminho da cadeia erros muito parecidos com os que o levaram à derrota em 2022. Teve quatro anos para abraçar a democracia e dois anos para chutar a cloroquina. Preferiu louvar as "minhas Forças Armadas", atacar urnas e torpedear as vacinas.