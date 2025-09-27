Tecelão do centrão, o senador Ciro Nogueira, copresidente da federação partidária União Brasil-PP, disse quase tudo numa postagem de rede social: "Por mais que tenhamos divergências, não podemos ser cabo eleitoral de Lula..."

Chefe da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro postou que "já está passando de todos os limites a falta de bom senso na direita". Subdividiu o segmento em três partes: a centro-direita, a direita e a direita extremada. Vaticinou: "Ou nos unificamos ou vamos jogar fora uma eleição ganha outra vez."