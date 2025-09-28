A química é uma ciência que ajuda o ser humano a compreender o funcionamento do universo. Mas nem ela é capaz de explicar a energia que se infiltrou na alma turbulenta de Trump quando disse que uma "química excelente" rolou entre ele e Lula nos poucos segundos do encontro que tiveram na ONU. Em nova menção sobre o Brasil, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, estimulou a suspeita de que a verdade não se inclui entre as substâncias que produziram a suposta mudança de humor do imperador laranja da Casa Branca. Lutnick reiterou numa entrevista a mentira que está na gênese das sanções de Trump contra o Brasil.