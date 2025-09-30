A lógica estatal, como o uísque, perde o efeito quando tomada em grandes quantidades. No caso das bebidas envenenadas com metanol, os governos federal e de São Paulo misturaram fatos e estatísticas, teceram com eles diferentes silogismos e tiraram suas próprias confusões.

Com um atraso de 22 envenenamentos e cinco mortes, as autoridades convocaram a imprensa. Em Brasília, o ministro Ricardo Lewandowski (Justiça) afirmou que, "ao que tudo indica", a rede de distribuição de bebida adulterada "transcende os limites" de São Paulo. Por isso, colocou a Polícia Federal no caso.