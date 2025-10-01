Acabou o jogo de esconde-esconde. Chegou ao plenário da Câmara o projeto que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil. Em reunião com a bancada do boi, o relator Arthur Lira disse não ter visto um deputado disposto a votar contra a isenção dos mais pobres. É na taxação dos ricos que a porca torce o rabo: "Tem impacto", disse Lira. "Vai onerar!". Tem deputado olhando para o projeto do Imposto de Renda com ares de impostor. Cerca de 10 milhões de brasileiros recebem até R$ 5 mil. Isentando-os, o governo deixa de arrecadar algo como R$ 31 bilhões. Para compensar a perda, quer taxar os 141 mil contribuintes que ganham mais de R$ 600 mil por ano. Pagariam alíquota progressiva, com teto máximo de 10% para quem recebe acima de R$ 1,2 milhão por ano —ou R$ 100 mil por mês.