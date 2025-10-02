Há um novo Lula na praça. É muito parecido com o anterior. A diferença é que passou a contar com a ajuda da oposição. No empurrão mais notável, os adversários ornamentaram com seus votos a unanimidade que sacramentou a aprovação na Câmara da proposta do governo sobre o Imposto de Renda. Sabia-se que ninguém votaria contra a isenção de imposto para quem ganha até R$ 5 mil. Mas não se imaginou que todos votariam a favor da taxação dos super-ricos. Deve-se a desobstrução integral do bumbo eleitoral de Lula à dor de consciência do condomínio centrão-bolsonarista. Consciência é como apêndice. Só preocupa quando começa a doer.