Pode-se acusar Eduardo Bolsonaro de qualquer coisa, exceto de falta de coerência. O deputado continua tão insensato quanto há sete meses, quando se autoxilou nos Estados Unidos. Com as sanções que cavou contra o Brasil, o filho de Bolsonaro aprofundou a cova em que caíram o pai e seus aliados. Agora, Eduardo dedica-se a jogar terra em cima da direita. O clã Bolsonaro guia-se pela lei das compensações reversas. Se um dos seus caprichos é contrariado, a dinastia antevê um apagão da democracia. Nesta quinta-feira, Eduardo postou nas redes: "Sem anistia, não haverá eleições em 2026." Fez lembrar o pai, que alardeava em 2021: "Se não tiver voto impresso, não terá eleição."