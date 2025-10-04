Na disputa entre os presidenciáveis conservadores, Ratinho Jr. mimetiza uma estratégia adotada por pilotos de Fórmula Um. Evolui no "vácuo", aquela área da baixa pressão que se forma atrás de um carro mais veloz, atenuando a resistência do ar para o carro que vem logo atrás. Na cola de Tarcísio de Freitas, pole position da direita, o governador do Paraná ganha velocidade. Age como quem se equipa para uma ultrapassagem. Nos últimos dias, enquanto Tarcísio fazia rapapés para Bolsonaro, em nova visita ao domicílio prisional do criador, Ratinho Jr. levou às redes um slogan que traz embutido sua estratégia como candidato ao Planalto: "Enquanto a velha política briga, a gente trabalha. O povo me paga para trabalhar, não para brigar."