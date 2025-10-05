A pulverização da direita brasileira mudou de patamar. Evoluiu da divergência para o canibalismo político. Neste domingo, o governador goiano Ronaldo Caiado foi às redes sociais para mastigar o senador piauiense Ciro Nogueira. Ironicamente, o União Brasil, partido de Caiado, uniu-se numa federação partidária com o PP, legenda presidida por Ciro.

Caiado chamou de vergonhosa a "ansiedade" com que Ciro apresentou-se, numa entrevista ao Globo, como "porta-voz" de Bolsonaro. Irritou-se porque o senador insinuou que Bolsonaro tende a apoiar Tarcísio de Freitas ou Ratinho Júnior na corrida presidencial de 2026.