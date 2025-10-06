Seja qual for o desdobramento do diálogo entre Trump e Lula, o telefonema desta segunda-feira produziu duas notícias, uma melhor do que a outra. A boa notícia é que o bolsonarismo foi retirado da tuba. Não se ouviu o nome de Bolsonaro. A notícia ótima é que os dois lados enalteceram o viés econômico da conversa. Lula lembrou que os Estados Unidos colecionam superávits nas relações comerciais com o Brasil. Pediu a revogação do tarifaço e das sanções aplicadas contra autoridades brasileiras. Absteve-se de citar Alexandre de Moraes. Os dois trocaram telefones pessoais. Marcaram de se encontrar presencialmente em breve.