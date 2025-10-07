Uma urucubaca se abateu sobre o relacionamento de Tarcísio de Freitas com o microfone. Num instante em que cresce o número de mortes e internações pelo consumo de drinks intoxicados com metanol, o governador de São Paulo achou que seria uma boa ideia fazer graça. "No dia em que começarem a falsificar Coca-Cola, eu vou me preocupar", disse Tarcísio. "Ainda bem que ainda não chegaram nesse ponto." Num contexto em que há pessoas morrendo, só uma coisa é mais dura do que a suavidade da indiferença: a insensibilidade do descaso.