Antes do telefonema de Trump para Lula, na segunda-feira, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal olhava para os riscos que estavam diante dos sapatos. Depois da abertura do diálogo entre o Planalto e a Casa Branca, algumas togas supremas passaram a olhar para as estrelas. A coluna ouviu um magistrado do Supremo. Disse que passou a dividir com colegas de tribunal duas percepções. A primeira é que já não haveria o risco de novas retaliações americanas. A segunda é que estariam criadas as condições para a reversão das sanções já adotadas contra magistrados.