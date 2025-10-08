Tarcísio de Freitas está aprendendo tanto com seus erros que não hesita em cometer mais alguns. O brasileiro de bom coração fica com vontade de aceitar o pedido de desculpas do governador por ter declarado, em timbre de galhofa, que só vai se preocupar com a intoxicação das bebidas por metanol "no dia em que começarem a falsificar Coca-Cola." É pena, mas a culpa de Tarcísio é indesculpável. Tornou-se imperdoável porque as desculpas que Tarcísio pede não são as da humildade. São as da marquetagem. O governador levou às redes um vídeo coreografado. Nele, leu um texto de 226 palavras, esparramadas em 23 linhas. O pedido de perdão soou apenas na 12ª linha. Mais da metade da peça é dedicada ao autoelogio.